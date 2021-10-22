Россияне нарастили траты на продукты и отдых перед предстоящими нерабочими днями

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В ожидании предстоящих нерабочих дней россияне решили закупить продуктов, одежды, косметики и туристических путевок.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного платежным сервисом для интернет-магазинов CloudPayments, передает РИА Новости.

Аналитики выяснили, что сильнее всего выросла средняя сумма онлайн-покупки продуктов питания и сопутствующих товаров – на 31% (до 8 056 рублей). По словам экспертов, это вполне логично, поскольку в период неопределенности и роста заболеваемости люди стараются запастись самым необходимым.

"На втором месте по росту среднего чека в онлайне выросли продажи детской одежды: средняя сумма онлайн-покупки выросла на 30% (до 3 271 рубля)", – говорится в исследовании.

По мнению аналитиков, такой рост, возможно, связан с желанием совершить необходимые покупки заранее, поскольку похолодание вынуждает обновлять детский гардероб. Сумма онлайн-покупки одежды для взрослых также выросла – на 17% (до 8 546 рублей).

На третьем месте по росту средней суммы покупки в онлайне оказались продажи косметики. В частности, россияне стали больше покупать уходовых средств перед зимним сезоном, а также санитайзеров.

Как отметил сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов, новость о новых ограничениях и длинных выходных ожидаемо спровоцировала людей запасаться самым необходимым.

"Продуктами, одеждой, средствами по уходу и дезинфицирующими средствами, что подтверждает рост средней суммы онлайн-покупок в этих отраслях. И, стараясь снизить количество контактов в сложной эпидемиологической обстановке, многие предпочитают совершать покупки онлайн", – подчеркнул он.

Кроме того, на 19% (до 56 095 рублей) выросли средние суммы онлайн-покупки путевок и авиабилетов, на 13% – бронирования загородных отелей.

В рамках исследования аналитики проанализировали средние суммы онлайн-покупок 19–20 октября.

Ранее сообщалось, что 52% россиян заявили, что у них появилась возможность экономить средства после введения QR-кодов и других ограничений из-за коронавируса.