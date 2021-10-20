Мантуров заявил, что продуктовый ретейл продолжит функционировать в нерабочие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Системообразующие предприятия, компании по выпуску антиковидной продукции и продуктовый ретейл продолжат функционировать в нерабочие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По его словам, необходимо предусмотреть возможность для граждан свободно приобретать все товары первой необходимости.

Также глава Минпромторга заявил, что вакцинация сотрудников промышленности и торговли является единственной возможностью снизить убытки от ограничений и не столкнуться с их продлением. Он уточнил, что общий целевой показатель для России, к которому надо стремиться, – 80% привитых или переболевших.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

