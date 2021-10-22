Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 14 регионах России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском крае, в республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах", – сказала Голикова.
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией призывает россиян, планирующих поездки по России в период нерабочих дней, учитывать данные тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф.
Кроме того, Голикова напомнила об эффективности вакцинации от коронавируса, которая доступна всем гражданам.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 79 регионах России, стабильная ситуация отмечается лишь в шести субъектах федерации.
20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.
Власти не рассматривают введение более жестких ограничительных мер в РФ из-за COVID-19
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