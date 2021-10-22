Собянин: Москва может достичь пиковых значений по COVID-19 к концу недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К концу текущей недели Москва может достичь пиковых значений по заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что москвичи успели пожить практически без ограничений в течение двух осенних месяцев, однако текущая волна коронавируса, усиленная распространением нового штамма и ОРВИ, демонстрирует еженедельное повышение количества заражений.

"По такой динамике мы видим, что уже к концу этой недели – началу следующей недели мы достигнем пиковых значений заболеваний [в Москве] за всю историю пандемии", – сообщил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, городские власти будут осторожно вводить различные ограничительные меры, в частности QR-коды, поскольку опыт показал, какой серьезный урон они могут нанести бизнесу.

"Надо понимать, что QR-коды, их введение, оно не может произойти на неделю-две, никакого смысла в этом нет. Требуется вводить их на длительный период, как минимум на полгода, и не в какой-то отдельной отрасли, скажем, в общепите, а во всех отраслях услуг", – подчеркнул мэр.

Он отметил, что это касается миллионов людей и десятков тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

"Летом, когда вводили QR-коды, падение доходов бизнеса составляло от 20 до 80%, в среднем 36% с учетом работы летних веранд. Но в длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике, поэтому такие меры нужно вводить дозированно, спокойно и с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики", – объяснил Собянин.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.