Собянин: Москва может достичь пиковых значений по COVID-19 к концу недели

14:27
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
К концу текущей недели Москва может достичь пиковых значений по заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что москвичи успели пожить практически без ограничений в течение двух осенних месяцев, однако текущая волна коронавируса, усиленная распространением нового штамма и ОРВИ, демонстрирует еженедельное повышение количества заражений.
"По такой динамике мы видим, что уже к концу этой недели – началу следующей недели мы достигнем пиковых значений заболеваний [в Москве] за всю историю пандемии", – сообщил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, городские власти будут осторожно вводить различные ограничительные меры, в частности QR-коды, поскольку опыт показал, какой серьезный урон они могут нанести бизнесу.
"Надо понимать, что QR-коды, их введение, оно не может произойти на неделю-две, никакого смысла в этом нет. Требуется вводить их на длительный период, как минимум на полгода, и не в какой-то отдельной отрасли, скажем, в общепите, а во всех отраслях услуг", – подчеркнул мэр.
Он отметил, что это касается миллионов людей и десятков тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.
"Летом, когда вводили QR-коды, падение доходов бизнеса составляло от 20 до 80%, в среднем 36% с учетом работы летних веранд. Но в длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике, поэтому такие меры нужно вводить дозированно, спокойно и с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики", – объяснил Собянин.
20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.
В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.
В Москве за сутки выявили 8 166 новых случаев COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: