В Москве выявили 8 166 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве за сутки выявили 8 166 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За 24 часа госпитализировали 1 634 человека. На ИВЛ находятся 678 человек. Перебороли болезнь за сутки 4 162 пациента. Всего же число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 552 735.

Скончались в Москве еще 79 пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 37 141 новый случай коронавируса. Всего в России зарегистрировано 8 168 305 случаев (+0,46%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Магаданской области (0,19%), Калмыкии и Камчатском крае (0,2%) и Сахалинской области (0,21%).

За последние сутки в РФ подтвердили 1 064 смерти, за все время в стране умерли 228 453 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 25 453 человека, за весь период пандемии – 7 117 060.

В среду, 20 октября, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.