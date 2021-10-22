В России выявили 37 141 новый случай коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России подтвердили 37 141 новый случай коронавируса. При этом в 3 397 (9,1%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.
В Москве подтвердили 8 166 случаев, в Санкт-Петербурге – 3 233, в Московской области – 2 428, в Самарской области – 948, в Нижегородской области – 749, в Воронежской области – 721, в Башкирии – 669, в Республике Крым – 630, в Пермском крае – 625, в Свердловской области – 619, в Ростовской области – 592.
Всего в России зарегистрировано 8 168 305 случаев (+0,46%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Магаданской области (0,19%), Калмыкии и Камчатском крае (0,2%) и Сахалинской области (0,21%).
За последние сутки в РФ подтвердили 1 064 смерти, за все время в стране умерли 228 453 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 25 453 человека, за весь период пандемии – 7 117 060.
В среду, 20 октября, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.
В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.
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