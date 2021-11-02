В Петербурге запретили выступления уличных музыкантов на нерабочей неделе

В Петербурге запретили выступления уличных музыкантов на время нерабочих дней
В Санкт-Петербурге на нерабочей неделе запретили выступать уличным музыкантам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.
В нерабочие дни в центре города собиралось множество людей, большинство из которых останавливались, чтобы послушать уличных музыкантов на Невском проспекте. Из-за этого на небольшом участке образовывались скопления людей, что увеличивало риск распространения инфекции.
"Комитетом по культуре было принято решение об отзыве согласований выступлений уличных музыкантов в целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов", – говорится в сообщении.
На нерабочей неделе в Санкт-Петербурге временно приостановили деятельность общепита, за исключением доставки и работы навынос, а также функционирование объектов розничной торговли, кроме аптек, АЗС и магазинов с товарами первой необходимости. Также в городе прекратили работу салоны красоты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: