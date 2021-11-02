В Петербурге запретили выступления уличных музыкантов на нерабочей неделе

В Петербурге запретили выступления уличных музыкантов на время нерабочих дней

В Санкт-Петербурге на нерабочей неделе запретили выступать уличным музыкантам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.

В нерабочие дни в центре города собиралось множество людей, большинство из которых останавливались, чтобы послушать уличных музыкантов на Невском проспекте. Из-за этого на небольшом участке образовывались скопления людей, что увеличивало риск распространения инфекции.

"Комитетом по культуре было принято решение об отзыве согласований выступлений уличных музыкантов в целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов", – говорится в сообщении.

На нерабочей неделе в Санкт-Петербурге временно приостановили деятельность общепита, за исключением доставки и работы навынос, а также функционирование объектов розничной торговли, кроме аптек, АЗС и магазинов с товарами первой необходимости. Также в городе прекратили работу салоны красоты.