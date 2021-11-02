Инфекционист заявил об ухудшении эпидемиологической обстановки в большинстве регионов РФ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В большинстве регионов РФ продолжает расти количество выявляемых случаев COVID-19, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.
Он отметил, что по всей стране развернули 299 000 коек для больных коронавирусом. При этом большинство мест уже занято.
"Около 12 регионов демонстрируют некоторую стабилизацию и снижение, в остальных регионах – к сожалению, рост", – приводит слова Чуланова РИА Новости.
За последние сутки в России подтвердили 39 008 новых случаев коронавируса. При этом в 3 136 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
На Москву пришлось 5 736 случаев, на Санкт-Петербург – 3 066, на Московскую область – 2 893, на Самарскую область – 1 547, на Воронежскую область – 801, на Нижегородскую область – 789, на Республику Крым – 732, на Свердловскую область – 718, на Пермский край – 701.
Для прерывания цепочки распространения COVID-19 нужно больше времени – Попова
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