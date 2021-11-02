В Минздраве заявили, что "Спутник Лайт" стоит применять для ревакцинации или после ковида

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" более целесообразно не для первичной, а для повторной вакцинации, а также для поддержания иммунитета после перенесенного COVID-19, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, замдиректора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов. Об этом сообщает ТАСС.
"Препарат "Спутник Лайт" все-таки целесообразно использовать не для первичной вакцинации, а для повторной вакцинации или вакцинации пациентов переболевших", – сказал Чуланов.
Он пояснил, что для первичной вакцинации ранее не болевших пациентов рекомендуется использование двухкомпонентных вакцин.
Ранее сообщалось, что в методические рекомендации по профилактике инфекции планируют внести правки, согласно которым вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" должна применяться только для ревакцинации. Как отмечал глава Минздрава, для первой вакцинации по-прежнему рекомендуется применять зарегистрированные в РФ препараты от COVID-19, в том числе "Спутник V".
Минздрав порекомендовал "Спутник Лайт" только для ревакцинации от коронавируса
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