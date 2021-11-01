В ВОЗ дали совет по срокам ревакцинации людям со слабым иммунитетом

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Людям с низким иммунитетом необходимо ревакцинироваться от коронавируса через полгода, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 1".

Вуйнович также отметила, что схожий с ситуацией в России подъем числа случаев заражения коронавирусом наблюдается во многих странах Европейского региона ВОЗ.

"(Рост заражений. – Прим. ред.) идет на 18% за последние 14 дней, а повышение смертности идет тем же трендом, что и повышение случаев", – добавила представитель ВОЗ.

Ранее глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин объяснил порядок ревакцинации от COVID-19 граждан со сниженным иммунитетом.

По мнению специалиста, ревакцинация должна осуществляться через полгода после первичной прививки. Он также уточнил, что в случае повторной прививки не обязательно ориентироваться на уровень антител.

По данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 245,3 миллиона случаев заражения, свыше 4,9 миллиона человек скончались. В России выявлено 8 554 192 случая коронавируса. За весь период умерли 239 693 человека, выздоровели 7 381 726.

