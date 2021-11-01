Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21:31

В ВОЗ дали совет по срокам ревакцинации людям со слабым иммунитетом

медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Людям с низким иммунитетом необходимо ревакцинироваться от коронавируса через полгода, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 1".

Вуйнович также отметила, что схожий с ситуацией в России подъем числа случаев заражения коронавирусом наблюдается во многих странах Европейского региона ВОЗ.

"(Рост заражений. – Прим. ред.) идет на 18% за последние 14 дней, а повышение смертности идет тем же трендом, что и повышение случаев", – добавила представитель ВОЗ.

Ранее глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин объяснил порядок ревакцинации от COVID-19 граждан со сниженным иммунитетом.

По мнению специалиста, ревакцинация должна осуществляться через полгода после первичной прививки. Он также уточнил, что в случае повторной прививки не обязательно ориентироваться на уровень антител.

По данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 245,3 миллиона случаев заражения, свыше 4,9 миллиона человек скончались. В России выявлено 8 554 192 случая коронавируса. За весь период умерли 239 693 человека, выздоровели 7 381 726.

Минздрав порекомендовал "Спутник Лайт" только для ревакцинации от коронавируса

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать