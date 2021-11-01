Гинцбург сообщил об отсутствии нареканий к "Спутнику V" у привитых трижды

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Даже у тех, кто уже ревакцинировался, нет никаких нареканий по поводу побочных действий вакцины "Спутник V", рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет", – приводит слова ученого РИА Новости.

Ранее Гинцбург объяснил, почему некоторые люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут все равно заболеть. По словам главы Центра Гамалеи, это связано с тем, что при "Дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать.

Ученый подчеркнул, что данный вариант вируса изменил характер взаимодействия и теперь существует внутри клеток, успевая проникнуть в них на фоне низкого уровня антител.

По словам Гинцбурга, уровень антител в организме начинает снижаться через 6−8 месяцев после прививки, тогда противовирусную защиту начинают осуществлять клетки памяти, которые сохраняются. Однако они начинают вырабатывать антитела на 2–4 день после попадания вируса в организм, что слишком поздно.