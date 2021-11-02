В России выявили 39 008 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России подтвердили 39 008 новых случаев коронавируса. При этом в 3 136 (8,0%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 5 736 случаев, на Санкт-Петербург – 3 066, на Московскую область – 2 893, на Самарскую область – 1 547, на Воронежскую область – 801, на Нижегородскую область – 789, на Республику Крым – 732, на Свердловскую область – 718, на Пермский край – 701.

Всего в России зарегистрировано 8 593 200 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай – 0,17%, в Калмыкии – 0,16%, в Магаданской области – 0,2%.

За последние сутки в РФ подтвердили 1 178 смертей от последствий коронавируса, за все время в стране умерли 240 871 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 30 905 человек, за весь период пандемии – 7 412 631.

Ранее ситуацию с коронавирусом в РФ прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация в больницах для пациентов с COVID-19 в РФ остается достаточно сложной. Он отметил, что койки заполнены в значительной степени и пока в эти дни ситуация легче не становится. Из-за этого возрастает нагрузка на врачей.

