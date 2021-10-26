В Роспотребнадзоре рассказали, кому могут отказать в QR-коде после COVID-19

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Для появления на сайте госуслуг отметки о перенесенном коронавирусе недостаточно положительного ПЦР-теста из платной поликлиники.

Именно по этой причине не у всех переболевших COVID-19 появляется QR-код, объяснила замглавы Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова.

"Сдать тест и получить результаты – это не то же самое, что поставить диагноз. Диагноз ставит врач, поэтому чтобы появилась отметка на госуслугах, необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз", – сказала она в беседе порталом Myslo.

Безбородова подчеркнула, что коммерческие клиники передают данные о положительных тестах в Роспотребнадзор, после чего ведомство направляет эту информацию в поликлинику и уведомляет человека о необходимости соблюдать карантин. Однако данные в медкарты пациентов может внести только врач.

Она также отметила, что по этой причине необходимо обращаться в больницу при положительном тесте даже с незначительными симптомами.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что экспресс-тесты на выявление коронавируса нельзя назвать полноценной альтернативой ПЦР-тестированию, поскольку они часто дают ложноотрицательный ответ.