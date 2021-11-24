Юрист оценил шансы противников вакцинации отстоять свое мнение в суде

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране сейчас составляет чуть более 50%, заявил Михаил Мишустин. Чтобы повысить этот показатель, россиян просят активнее прививаться. Однако есть те, кто всеми силами старается переубедить людей защищаться от COVID-19. Расскажем, какие меры уже предлагали для борьбы с антипрививочниками и власти рассчитывают повлиять на противников вакцинации.

Судебные разбирательства

Следственный комитет возбудил 60 уголовных дел за фейки о борьбе с COVID-19, рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, расследование по 34 из них закончено.

Одновременно с этим СМИ сообщили, что региональные подразделения Росздравнадзора передали в СК и прокуратуру информацию о 37 антипрививочниках. Из них 18 пришлось на Карелию, 8 – на Ростовскую область, 5 человек обнаружили в Вологодской области и 2 – в Смоленской области. Информацию еще о четырех антипрививочниках передали Санкт-Петербург, Ленинградская и Томская области, а также Якутия. Искали их с помощью мониторинга СМИ, соцсетей и мессенджеров, объяснили в Росздравнадзоре.





пресс-служба Росздравнадзора Больше всего ведомство интересуют медработники, "активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Юрист Василий Воробьев в беседе с Москвой 24 отметил, что действия авторов фейков и противников прививок могут подпадать под уголовную статью о публичном распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности. Максимальное наказание по ней составляет штраф до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщил эксперт. Во втором случае на осужденного будет наложен запрет определенных действий, в исправительное учреждение он не отправится, говорит Воробьев. Под публичным распространением подразумеваются, к примеру, высказывания в СМИ, публикации постов в соцсетях или роликов на YouTube, добавил он.

"Необходимо доказать факт распространения, на каких ресурсах это происходило и какая именно информация озвучивалась. Также важно, кто это все осуществил. Если информацию распространил тот, кто ее озвучил, отвертеться от ответственности не получится. Кроме того, необходимо доказать вред этой информации и что она действительно является ложной. Человек должен подтвердить, на чем он основывается в своих высказываниях", – рассказал юрист.





Василий Воробьев юрист Когда мы говорим об антипрививочной истории, люди иногда распространяют дикие вещи. Соответственно, их есть за что привлекать. Скорее всего, так и произойдет.

Вероятность доказать свою правоту в суде у противников вакцинации близка к нулю, подчеркнул Воробьев. Это связано с тем, что их доводы не подтверждаются исследованиями, публикуемыми в авторитетных медицинских изданиях, объяснил юрист.

Экскурсии в ковид-госпитали

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Чтобы противники вакцинации могли лично убедиться в опасности коронавируса, врачи 11 российских больниц подписали открытое письмо, в котором предлагают им посетить "красные" зоны. Текст обращен как к противникам вакцинации в целом, так и к медийным персонам. Среди них – лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, актриса Мария Шукшина, телеведущий Оскар Кучера, музыканты Наталья Ветлицкая, Константин Кинчев и Юрий Лоза.

"Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным" зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц", – говорится в тексте.

Подписавшие письмо убеждены, что экскурсия по госпиталю поможет политикам и общественным деятелям пересмотреть свои убеждения о вакцинации. Это позволит сохранить жизни обычных людей, считают авторы текста.

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, который тоже поставил свою подпись под открытым письмом, объяснил приглашение известных личностей в "красные" зоны их влиянием на общественное мнение.





Денис Проценко главный врач больницы № 40 Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует – неважно. Последствия – вот что важно для российских больниц.

Он еще раз подчеркнул, что в нынешней ситуации вакцинация от коронавируса является единственным спасением.

Идею позитивно оценили в Кремле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что непререкаемый авторитет подписавших письмо врачей поможет противникам прививок изменить свою точку зрения.

Однако знаменитости, которым было адресовано письмо, пока не спешат принимать приглашение. Юрий Лоза не захотел приезжать в "красную" зону и обвинил врачей в желании его намеренно заразить, сообщает РИА Новости. Егор Бероев, Оскар Кучера и Мария Шукшина от предложения также отказались.

Убеждение в необходимости

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Изменить мнение противников вакцинации можно благодаря разъяснительной работе с ними, уверена главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова. Она отметила, что среди тех, кто отказывается от прививок, есть люди, получившие недостаточную информацию о процедуре. По ее словам, после разъяснения всех вопросов эта категория граждан может изменить свое мнение.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с Москвой 24 отметила, что на лечение больных коронавирусом государство регулярно тратит внушительные средства. По ее словам, если человек не позаботился о прививке и заболел, он должен оплачивать необходимые процедуры из собственного кармана.

"Есть статья в Конституции, что у нас оказывается бесплатная медицинская помощь. Но если сейчас такая эпидемиологическая ситуация, почему в равных условиях должна оказываться помощь как привитому, так и непривитому? Недаром в Сингапуре принимается решение, что если ты не привит, то лечись за свои деньги. Тогда больше средств пойдет на другие разделы здравоохранения. Ведь сейчас лечат не только COVID-19, другие болезни никуда не ушли. А федеральный бюджет не безразмерный", – объясняет Фролова.





Тамара Фролова член комитета Госдумы по охране здоровья Если человек выбирает такую жизнь, что не хочет прививаться, тогда и подход к лечению должен быть другой. Тогда сами о своем здоровье думайте, беспокойтесь. А то начинают во все инстанции звонить и требовать такой же медицинской помощи наравне с теми, кто привился и думал не только о себе и своем окружении, но и о всех людях страны.

"При платности хотя бы по каким-то видам медицинской помощи человек, наверное, хотя бы задумается, что пойдет лечиться за свои деньги, если он категорически против прививки. Заболеешь, тогда и лечись сам. Почему на это государственные средства должны потратить?" – говорит парламентарий.

Фролова убеждена, что бесплатное лечение и вакцинацию от коронавируса люди воспринимают как должное, поэтому относятся к этому безответственно. При этом она надеется, что открытое письмо врачей сможет кого-то переубедить в вопросе вакцинации.

Лишение врачей дипломов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что у медиков, которые являются противниками вакцинации, стоит отбирать дипломы. Он напомнил, что в царское время врачи были готовы пожертвовать собой ради спасения других.

"Сегодняшние врачи не ими созданную вакцину отвергают. Это не врачи, надо лишать дипломов таких врачей", – заявил парламентарий.

Похожее мнение выразил сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин. По его словам, у этих врачей нет должного образования и квалификации для работы с вопросами по вирусологии и вакцинации. В связи с этим возникает вопрос, как они получили диплом, рассуждает Башкин.

Однако с этой точкой зрения в беседе с Москвой 24 не согласился иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его мнению, лишить дипломов всех медиков-противников вакцинации невозможно, а выборочное применение такой меры будет несправедливым и неправильным. При этом часть врачей может незаслуженно попасть "под горячую руку", считает эксперт.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Ленинградской области предложили ограничить в медльготах россиян, сознательно отказавшихся от вакцинации против коронавируса. С письмом на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко выступил первый зампред Общественной палаты региона Владимир Петров. Он убежден, что таким образом создаются условия, в которых противники прививок будут вынуждены подчиниться мнению "просвещенного большинства". Это поспособствует победе над пандемией, подчеркнул Петров.

