Жириновский призвал лишать дипломов врачей-антипрививочников

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал лишать дипломов врачей, отвергающих вакцинацию от COVID-19.
По его словам, в царское время врачи жертвовали собой ради спасения других людей от инфекции.
"А сегодняшние врачи не ими созданную вакцину отвергают. Это не врачи, надо лишать дипломов таких врачей", – цитирует Жириновского РИА Новости.
Он также отметил, что в России создали первую вакцину от коронавируса, однако уровень вакцинации в стране остается низким.
Ранее Жириновский предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса. По его мнению, также необходимо отозвать врачей-пенсионеров и выделить для заболевших койки в санаториях, пансионатах и недорогих гостиницах.
Минздрав предложил привлекать врачей-антипрививочников к уголовной ответственности
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