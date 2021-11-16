Жириновский призвал лишать дипломов врачей-антипрививочников

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал лишать дипломов врачей, отвергающих вакцинацию от COVID-19.

По его словам, в царское время врачи жертвовали собой ради спасения других людей от инфекции.

"А сегодняшние врачи не ими созданную вакцину отвергают. Это не врачи, надо лишать дипломов таких врачей", – цитирует Жириновского РИА Новости.

Он также отметил, что в России создали первую вакцину от коронавируса, однако уровень вакцинации в стране остается низким.

Ранее Жириновский предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса. По его мнению, также необходимо отозвать врачей-пенсионеров и выделить для заболевших койки в санаториях, пансионатах и недорогих гостиницах.

