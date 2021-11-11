Свердловский мэр объяснил призыв к антипрививочникам уехать из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мэр города Каменска-Уральского Свердловской области Алексей Герасимов объяснил слова своего заместителя Дениса Нестерова о том, что антипрививочникам нужно уехать из России. Об этом сообщает портал URA.RU.
Герасимов подчеркнул, что эти слова были ошибочными и сказанными на эмоциях.
"Полагаю, злую шутку с Денисом Николаевичем сыграли эмоции. В целом же он говорил о той ответственности, которую сегодня несет каждый член нашего общества по отношению к окружающим", – пояснил Герасимов.
Он подчеркнул, что был удивлен тем, что слова Нестерова вызвали такой резонанс в СМИ.
Городская администрация делает все возможное для защиты населения от COVID-19, а от решения о вакцинации зависят жизни людей, добавил Герасимов.
Ранее в интернете опубликовали видео, на котором Нестеров предлагает антипрививочникам уехать из РФ, чтобы не подвергать опасности жизни тех, кто сделал прививку от коронавируса.
Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, заявил, что врачи заражаются и умирают от COVID-19 наряду с остальными гражданами и не должны быть противниками вакцинации. Он выразил мнение, что такое поведение медицинских работников некорректно.
До этого лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса. По мнению Жириновского, также необходимо отозвать врачей-пенсионеров и выделить для заболевших койки в санаториях, пансионатах и недорогих гостиницах.
В России за неделю завели более 10 уголовных дел из-за подделки документов о вакцинации
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