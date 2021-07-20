В Госдуме выступили против уголовной ответственности за призывы к отказу от прививки

В России предложили ввести уголовную ответственность для тех, кто призывает людей отказаться от прививки по немедицинским показаниям. Инициатива связана с тем, что некоторые россияне распространяют недостоверную информацию о вреде вакцин. Разбираемся, нужна ли такая мера и какое наказание может грозить противникам вакцинации.
За слова придется ответить?
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил за призыв к отказу от прививки по немедицинским показаниям ввести в России уголовную ответственность. Соответствующее письмо он направил на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко.
По словам Петрова, существует отдельная часть россиян, которые пропагандируют свои домыслы о вреде прививки. Он добавил, что "вдвойне обескураживают" сообщения о медработниках, распространяющих подобные слухи и отговаривающих граждан от вакцинирования.
Помимо этого, Петров указал на возникновение черного рынка продажи QR-кодов и сертификатов привившихся.
Вместе с тем общественник предложил привлекать к ответственности граждан и за приобретение поддельных сертификатов, а также других документов о якобы сделанной прививке.
По мнению Петрова, такие меры помогут искоренить "недопустимые явления" в стране и повысить сознательность россиян по отношению к вакцинации.
Хорошо забытое старое
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с Москвой 24 назвал инициативу нецелесообразной. Он также заявил, что выступает против неоправданных карательных мер, которые предлагаются регулярно.
"Думаю, у нас должна быть просто хорошая государственная пропагандистская кампания, которой пока до сих пор нет. И сегодня должны быть ограничения для определенной информации, которая открыто пропагандирует отказ от прививок, не только от коронавируса, но и в целом от прививок. Эта информация должна быть и может быть ограничена в доступе", – сказал парламентарий.
Куринный добавил, что ему неизвестен ни один серьезный врач, который бы призывал население не прививаться.
Избыточным предложение назвал и юрист Василий Воробьев. По словам собеседника Москвы 24, за подделку документов о вакцинации уже существует ответственность.
"Я думаю, что это просто попытка обратить внимание на проблему более явно, потому что нормы уже есть, они работают, уголовные дела возбуждаются", – подчеркнул эксперт.
Что касается ответственности за призывы к отказу от вакцинации, то и к этой инициативе Воробьев отнесся скептически.
Таким образом, по словам юриста, в России уже существует ответственность за подобную деятельность. Поэтому говорить о том, что необходимо срочно ввести какое-то дополнительное регулирование, – преувеличение, заключил эксперт.