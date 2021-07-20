В Госдуме выступили против уголовной ответственности за призывы к отказу от прививки

В России предложили ввести уголовную ответственность для тех, кто призывает людей отказаться от прививки по немедицинским показаниям. Инициатива связана с тем, что некоторые россияне распространяют недостоверную информацию о вреде вакцин. Разбираемся, нужна ли такая мера и какое наказание может грозить противникам вакцинации.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

За слова придется ответить?

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил за призыв к отказу от прививки по немедицинским показаниям ввести в России уголовную ответственность. Соответствующее письмо он направил на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

По словам Петрова, существует отдельная часть россиян, которые пропагандируют свои домыслы о вреде прививки. Он добавил, что "вдвойне обескураживают" сообщения о медработниках, распространяющих подобные слухи и отговаривающих граждан от вакцинирования.

Помимо этого, Петров указал на возникновение черного рынка продажи QR-кодов и сертификатов привившихся.





Владимир Петров первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании.

Вместе с тем общественник предложил привлекать к ответственности граждан и за приобретение поддельных сертификатов, а также других документов о якобы сделанной прививке.

По мнению Петрова, такие меры помогут искоренить "недопустимые явления" в стране и повысить сознательность россиян по отношению к вакцинации.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Хорошо забытое старое

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с Москвой 24 назвал инициативу нецелесообразной. Он также заявил, что выступает против неоправданных карательных мер, которые предлагаются регулярно.

"Думаю, у нас должна быть просто хорошая государственная пропагандистская кампания, которой пока до сих пор нет. И сегодня должны быть ограничения для определенной информации, которая открыто пропагандирует отказ от прививок, не только от коронавируса, но и в целом от прививок. Эта информация должна быть и может быть ограничена в доступе", – сказал парламентарий.

Куринный добавил, что ему неизвестен ни один серьезный врач, который бы призывал население не прививаться.





Алексей Куринный член комитета Госдумы по охране здоровья Нужно рассказывать людям не о вреде прививки, а о ее пользе, преимуществах, нормально доносить информацию. Говорить о рисках, говорить честно и открыто без приукрашивания и без лишних запугиваний, которые у нас тоже периодически встречаются.

Избыточным предложение назвал и юрист Василий Воробьев. По словам собеседника Москвы 24, за подделку документов о вакцинации уже существует ответственность.

"Я думаю, что это просто попытка обратить внимание на проблему более явно, потому что нормы уже есть, они работают, уголовные дела возбуждаются", – подчеркнул эксперт.

Что касается ответственности за призывы к отказу от вакцинации, то и к этой инициативе Воробьев отнесся скептически.





Василий Воробьев юрист У нас и так уже есть уголовная ответственность за фейки по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". По ней штрафы достаточно серьезные: от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. Тут еще могут быть ограничение свободы, обязательные либо исправительные работы.

Таким образом, по словам юриста, в России уже существует ответственность за подобную деятельность. Поэтому говорить о том, что необходимо срочно ввести какое-то дополнительное регулирование, – преувеличение, заключил эксперт.