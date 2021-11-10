Мурашко заявил, что врачи не должны быть противниками вакцинации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врачи заражаются и умирают от COVID-19 наряду с остальными гражданами и не должны быть противниками вакцинации, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Об этом сообщает "Парламентская газета".
"Я не призываю к каким-то резким движениям, но мы понимаем, что медики должны быть в этой ситуации как раз более продвинутыми. На мой взгляд, это крайне некорректное поведение", – сказал Мурашко.
Ранее в Госдуме предложили увеличить отпуск медикам, работающим в "красной" зоне, а также предусмотреть для них меры психологической поддержки. Там отметили, что об этом просят сами медики.
До этого глава Минздрава сообщил, что в России первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 62 миллиона человек. При этом около 3,7 миллиона россиян вакцинировались в период нерабочих дней.
Мурашко подчеркнул, что в период нерабочих дней в стране сохранялись хорошие темпы вакцинации.
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