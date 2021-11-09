62 млн человек привили первым компонентом вакцины от COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На сегодняшний день первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привиты 62 миллиона человек. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Министр также отметил, что в период нерабочих дней темпы вакцинации сохранялись на хорошем уровне, сбоев зафиксировано не было. По его словам, прививки сделали 3,7 миллиона человек.
"Коронавирус продолжает представлять опасность, и в регионах важно не упустить любые возможности для повышения темпов вакцинации, мы это делаем", – отметил Мурашко.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в субъекты РФ направлено около 80 миллионов доз вакцины. Он также добавил, что меры по борьбе с коронавирусом усилили по всей стране. В том числе это касается дезинфекции в общественных местах и транспорте.
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