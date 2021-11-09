В российские регионы направлено почти 80 млн доз вакцины от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с ковидом сообщил, что в субъекты РФ направлено около 80 миллионов доз вакцины.

"По поручению президента наращиваем тестирование граждан на инфекцию. Работают уже более тысячи лабораторий", – сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что меры по борьбе с коронавирусом усилили по всей стране. В том числе это касается дезинфекции в общественных местах и транспорте.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов заявил, что третья волна коронавируса в России переросла в четвертую.

По его словам, самая неблагоприятная ситуация с инфекцией наблюдается в европейском регионе ВОЗ.