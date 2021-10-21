В Госдуме предложили увеличить отпуск медикам, работающим в "красной" зоне

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Член комитета ГД по охране здоровья Александр Петров рассказал, что работающим в "красной" зоне медикам предлагается увеличить отпуск и предусмотреть для них меры психологической поддержки. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Те надбавки, которые сегодня выплачиваются за работу в "красной" зоне, существенны, и медицинский персонал сегодня больше говорит даже не о том, что надо увеличить оплату труда. Уже деньги не работают", – пояснил он.

По словам Петрова, об увеличении отпуска и создании условий для реабилитации после выхода из "красной" зоны говорят сами медики, работающие там. Специалисты также просят побеспокоиться об их семьях, увеличить материальные выплаты в случае инвалидности или гибели медицинского работника.

Парламентарий также поддержал предложение министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о возращении на работу медиков, вышедших на пенсию в начале пандемии.

"Безусловно, сегодня любой финансовый инструмент, который можно применить по отношению к медицинскому персоналу, который борется с пандемией, поможет стабилизировать нам вопрос кадров", – отметил Петров.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что система здравоохранения России испытывает высочайшую нагрузку из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, в настоящее время свыше 1 миллиона 100 тысяч пациентов находятся на лечении.

До этого главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил о стремительном наполнении палат пациентами с коронавирусом и увеличении количества больных в реанимациях.

Он выразил мнение, что осенний подъем заболеваемости коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями связан с началом учебного года и окончанием периода отпусков, а также с низкими темпами вакцинации.