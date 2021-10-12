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Общество

12:02

Проценко заявил о большом количестве пациентов с COVID-19 в Коммунарке

медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил о стремительном наполнении палат пациентами с коронавирусом и увеличении количества больных в реанимациях. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Проценко считает, что осенний подъем заболеваемости коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями связан с началом учебного года и окончанием периода отпусков, а также с низкими темпами вакцинации.

"Считаю, что правительство Москвы идет правильным и единственно возможным путем, – организует бесплатные тестирования экспресс-тестами. Особенно важно вести тестирование в школах, ведь дети часто болеют в легкой форме и бессимптомно, но могут легко заразить своих родителей или бабушек с дедушками, среди которых самая высокая смертность", – написал Проценко.

Врач подчеркнул, что тест-системы позволяют оперативно получить информацию о возможном наличии вируса у человека и начать лечение.

"Но повторюсь. Единственный путь подготовить свой организм ко встрече с вирусом – это вакцинация. Можете сомневаться на этот счет. Но "красная" зона нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова перешел в наступление", – заключил Проценко.

Ранее вирусолог Александр Бутенко заявил, что причиной увеличения числа заболевших коронавирусом в России могло стать улучшение диагностики заболевания.

По словам эксперта, в прошлом году удалось спрогнозировать рост заболеваемости в аналогичный период. Это было связано с возвращением россиян из отпусков, началом нового учебного года, увеличением контактов с инфицированными в других регионах.

Проценко заявил, что развитие ситуации с COVID-19 не поддается прогнозам

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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