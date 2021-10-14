Мурашко призвал ушедших на пенсию медиков привиться от COVID-19 и вернуться к работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минздрав РФ предложил медикам, которые ушли на пенсию в начале пандемии коронавируса, вернуться к работе. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, мы предлагаем вернуться. И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье", – цитирует его ТАСС.

Глава Минздрава добавил, что в регионах уже наблюдается подобная тенденция.

Ранее он заявил, что система здравоохранения России испытывает высочайшую нагрузку из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, в настоящее время свыше 1 миллиона 100 тысяч пациентов находятся на лечении.

До этого главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил о стремительном наполнении палат пациентами с коронавирусом и увеличении количества больных в реанимациях.

Он выразил мнение, что осенний подъем заболеваемости коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями связан с началом учебного года и окончанием периода отпусков, а также с низкими темпами вакцинации.

