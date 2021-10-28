Жириновский предложил ввести уголовное наказание в РФ для выступающих против вакцинации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в эфире "Радио России".

Жириновский осудил тех, кто купил туристические путевки на время нерабочей недели, а также призвал усилить режим самоизоляции.

Лидер ЛДПР предложил уголовно наказывать людей, которые нарушают санитарные правила и тем самым увеличивают риск массового заболевания.

По мнению Жириновского, также необходимо отозвать врачей-пенсионеров и выделить для заболевших койки в санаториях, пансионатах и недорогих гостиницах.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов поддержал идею участия популярных блогеров с многомиллионной аудиторией в пропаганде вакцинации от коронавируса.

По его словам, известные блогеры могли бы устраивать эфиры со специалистами и медицинскими работниками на тему вакцинации, побуждая аудиторию прививаться.

