Жириновский предложил ввести уголовное наказание в РФ для выступающих против вакцинации

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в эфире "Радио России".
Жириновский осудил тех, кто купил туристические путевки на время нерабочей недели, а также призвал усилить режим самоизоляции.
Лидер ЛДПР предложил уголовно наказывать людей, которые нарушают санитарные правила и тем самым увеличивают риск массового заболевания.
По мнению Жириновского, также необходимо отозвать врачей-пенсионеров и выделить для заболевших койки в санаториях, пансионатах и недорогих гостиницах.
Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов поддержал идею участия популярных блогеров с многомиллионной аудиторией в пропаганде вакцинации от коронавируса.
По его словам, известные блогеры могли бы устраивать эфиры со специалистами и медицинскими работниками на тему вакцинации, побуждая аудиторию прививаться.
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