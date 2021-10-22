В ГД поддержали идею участия популярных блогеров в пропаганде вакцинации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Депутат Госдумы Сергей Леонов поддержал идею участия популярных блогеров с многомиллионной аудиторией в пропаганде вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает News.ru.
"Я всегда выступал за пропаганду вакцинации, за объяснение, а не за жесткие меры, надо показывать на своем примере. У блогеров действительно очень большая аудитория, в основном это молодежь, у них авторитет у поклонников", – подчеркнул Леонов.
По его словам, известные блогеры могли бы устраивать эфиры со специалистами и медицинскими работниками на тему вакцинации, побуждая аудиторию прививаться.
Леонов выразил мнение, что этим можно перебить ложную информацию о вакцинации. По его словам, после прививки можно заразиться коронавирусом, но, как правило, в этом случае заболевание будет проходить в легкой форме.
"Людей путают, вводят в заблуждение рассказами о последствиях вакцинации", – добавил депутат.
Депутат нижней палаты парламента Татьяна Буцкая также согласилась, что популярные блогеры могли бы донести до подписчиков информацию о вакцинации против COVID-19.
По ее словам, в стране каждый день умирает около 5,5 тысячи человек, из который тысяча смертей вызвана последствиями коронавируса.
"Об этом обязательно должен говорить каждый ответственный гражданин с большой аудиторией", – добавила Буцкая.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 17 регионах России сложилась критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжело больных, находящихся на ИВЛ. Речь идет о Курской, Оренбургской областях, Республике Коми и Татарстане.
20 октября Владимир Путин заявил о негативных последствиях при низком уровне вакцинации от коронавируса в России. Президент призвал россиян активно прививаться от коронавируса, поскольку это затрагивает их безопасность и здоровье родных.
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