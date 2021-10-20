Путин заявил об опасных последствиях при низком уровне вакцинации от COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Владимир Путин заявил о негативных последствиях при низком уровне вакцинации от коронавируса в России. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства.

"Мы с вами, к сожалению, видим, к каким опасным последствиям приводит низкий уровень вакцинации в нашей стране. Я повторю еще раз: вакцина реально снижает риски заболевания или тяжелых осложнений после болезни, угрозу смерти", – сказал Путин.

Президент призвал россиян активно прививаться от коронавируса, поскольку это затрагивает их безопасность и здоровье родных.

"Обращаю внимание глав субъектов Федерации на необходимость наращивания темпов вакцинации и, конечно, еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться", – добавил Путин.

До этого глава государства поддержал идею вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ввести в России нерабочие дни из-за сложной ситуации с COVID-19 в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением заработной платы.

Кроме того, регионы страны со сложной эпидемиологической ситуацией могут сами ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

