Врач не рекомендовал женщинам вакцинироваться в период лактации

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В период лактации не рекомендуется делать прививку от коронавируса, заявил главврач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.

При этом он отметил, что при беременности прививку делать можно.

"В роддом нашей больницы стали поступать очень тяжелые беременные с коронавирусом, которые не только за себя, но и за ребенка несут ответственность. При этом дети, рожденные от больных коронавирусом матерей, чаще имеют отрицательный ПЦР-тест", – подчеркнул Вечорко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

При этом если новорожденный имеет положительный ПЦР-тест, то его переводят в детскую больницу.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что количество беременных пациенток с коронавирусом в тяжелом состоянии увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом.

Он подчеркнул, что беременным важно пройти вакцинацию в качестве профилактики болезни, а также для того, чтобы не допустить ущерба здоровью себе и ребенку.

