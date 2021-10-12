Врач рассказал о влиянии COVID-19 на репродуктивную функцию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Коронавирус влияет на репродуктивную функцию людей, однако прямое воздействие вируса на клетки половых органов пока изучается. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.
"SARS-CoV-2 влияет на репродуктивную функцию и женщин, и мужчин. Все механизмы этого влияния еще не выяснены, так как прошло мало времени для накопления данных. Совершенно точно, что тропность данного вируса к эндотелию с последующим повышенным риском тромбообразования может оказать влияние и на репродуктивную функцию", – приводит слова специалиста РИА Новости.
По словам Позднякова, COVID-19 может спровоцировать воспалительный процесс в каком-либо отделе половой системы, при этом он отметил, что вирусов, действующих прицельно на яичники и снижающих овариальный резерв, нет.
В то же время эксперт подчеркнул, что любая тяжелая инфекция может оказать влияние на функции половой системы, однако специфических симптомов нарушения фертильности в процессе течения COVID-19 не будет, независимо от тяжести заболевания.
Врач также обратил внимание на существование понятия "временное снижение фертильности", которое возникает после тяжелых форм коронавируса. Негативную роль в этом случае, подчеркнул Поздняков, играет агрессивная терапия. В частности, гормональное лечение немалыми дозами.
Для предотвращения возможных проблем с фертильностью, отметил эксперт, следует пройти вакцинацию, чтобы избежать тяжелого течения коронавируса.
"На данный момент нет специальной терапии по профилактике снижения фертильности, так как во время пандемии другая задача – спасти жизнь. Все, что нам доступно сейчас – возможность предотвратить тяжелое течение заболевания, а это уже немало", – заключил он.
Ранее главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян заявила, что вакцинация от COVID-19 не несет осложнений для беременных и отрицательное воздействие на репродуктивную функцию.
Минздрав заявил, что вакцинация не провоцирует бесплодие
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