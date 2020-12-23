Ученые сообщили о риске бесплодия у перенесших COVID-19 мужчин

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Группа российский ученых в совместном исследовании с коллегами из Казахстана допустили, что тяжелая форма течения COVID-19 может привести к полному бесплодию. Об этом сообщает газета "Известия".
Российские ученые из Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета провели исследование в два этапа.
В рамках первого специалисты оценили спермограмму 62 мужчин с отрицательными тестами на COVID-19. На втором изучили данные по двум группам мужчин за август и сентябрь 2020 года – участников испытаний разделили на группу без антител к коронавирусу и на группу с переболевшими (в нее вошли 3 человека, перенесшие болезнь особенно тяжело).
Во время исследования ученые отметили, что у первой группы данные активности сперматозоидов сопоставимы с результатами первого этапа программы, а у второй группы моторная активность и количественные показатели уменьшились в среднем в 1,5 – 2 раза. Трое мужчин после тяжелого коронавируса показали полное отсутствие сперматозоидов в эякуляте.
"Таким образом, полученные результаты свидетельствовали о развитии нарушений фертильности мужчин даже после бессимптомной формы коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. Целесообразно продолжить исследования в этом направлении", – отметили эксперты.
Ранее о потенциальной опасности для мужской фертильности рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. Специалист подчеркнул, что в некоторых случаях после болезни происходит делеции хроматина во фрагментации ДНК.
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