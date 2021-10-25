Юрист рассказал, можно ли блокировать сообщества антипрививочников

В России число заразившихся коронавирусом приближается к 40 тысячам человек в сутки. При этом сообщается, что большинство россиян, которые заболели в тяжелой форме COVID-19 после "Спутника V", купили сертификат о вакцинации. Несмотря на такую статистику, в соцсетях продолжают кипеть споры о целесообразности прививки. Разбираемся, на чьей стороне правда.
"За" и "против" вакцинации
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что большинство из якобы привившихся "Спутником V" и заболевших не проходили вакцинацию, а просто купили поддельный сертификат.
"Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них – 80% тех, которые купили", – объяснил специалист.
По его словам, судить о том, была ли сделана прививка, можно по наличию в организме человека специальных маркеров препарата "Спутник V". Гинцбург подчеркнул, что те, кто купил себе сертификат о вакцинации, подвергают смертельной угрозе не только себя, но и других.
Между тем в соцсетях до сих пор процветает множество сообществ, где антипрививочники агрессивно пропагандируют отказ от вакцинации. Одни заявляют, что людей якобы поголовно "чипируют" во время инъекции, другие сомневаются в эффективности препаратов. Не останавливает их и то, что зачастую соцсети предупреждают пользователей перед вступлением в подобные группы о необходимости ознакомиться с официальной информацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В свою очередь, россияне, которые привились, обвиняют в рекордном росте заболеваемости тех, кто отказывается от процедуры. Пользователи предлагают все новые и более креативные методы борьбы с антипрививочниками. Звучат призывы, начиная от введения принудительной вакцинации, блокировки аккаунтов несознательных граждан и заканчивая лишением их права на бесплатную медицину.
Виноваты антипрививочники?
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что непривитые граждане действительно создают проблемы для системы здравоохранения. Они чаще других попадают в реанимацию в тяжелом состоянии, пояснил врач.
Вместе с тем иммунолог добавил, что, несмотря на масштабную вакцинацию, в России до сих пор нет достаточного коллективного иммунитета. И это тоже влияет не лучшим образом на эпидемиологическую ситуацию.
"Кампания по вакцинации растянулась на длинный срок. У тех людей, которые вакцинировались в начале 2021 года, уже начинает ослабевать иммунитет, и им нужна ревакцинация. Поэтому коллективного иммунитета нет ни за счет переболевших, ни за счет вакцинировавшихся", – заключил он.
Заблокировать всех?
Руководитель юридической фирмы "Интернет и право" Антон Серго в разговоре с Москвой 24 заявил, что если в России начнут поголовно блокировать всех антипрививочников, то это будет означать появление цензуры. "Часто, когда начинают с чем-то бороться, получается, что скатываются в крайности", – пояснил он.
В этом вопросе нужно сохранять баланс, никого не притесняя, полагает эксперт. Тем не менее если какая-то из сторон начинает призывать к насилию, то в этом случае необходимо принимать меры. В частности, у владельцев соцсетей есть возможность блокировать отдельные аккаунты или группы по жалобам других пользователей, продолжает юрист.
"На сегодняшний день наше законодательство сделало несколько шагов вперед в плане ответственности, в том числе и административной и уголовной, за дестабилизацию ситуации в отношении тематики коронавируса", – говорит эксперт.
По словам специалиста, призывы к насилию по отношению к определенной группе лиц, например к медикам, привившимся россиянам или, наоборот, антипрививочникам, вне закона, поэтому блокировка такого контента разумна и оправдана.