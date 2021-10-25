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Общество

25 октября, 19:14

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Юрист рассказал, можно ли блокировать сообщества антипрививочников

Бан за пропаганду: нужно ли блокировать сообщества антипрививочников
общество

В России число заразившихся коронавирусом приближается к 40 тысячам человек в сутки. При этом сообщается, что большинство россиян, которые заболели в тяжелой форме COVID-19 после "Спутника V", купили сертификат о вакцинации. Несмотря на такую статистику, в соцсетях продолжают кипеть споры о целесообразности прививки. Разбираемся, на чьей стороне правда.

"За" и "против" вакцинации

Фото: depositphotos/igorykor_official

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что большинство из якобы привившихся "Спутником V" и заболевших не проходили вакцинацию, а просто купили поддельный сертификат.

"Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них – 80% тех, которые купили", – объяснил специалист.

По его словам, судить о том, была ли сделана прививка, можно по наличию в организме человека специальных маркеров препарата "Спутник V". Гинцбург подчеркнул, что те, кто купил себе сертификат о вакцинации, подвергают смертельной угрозе не только себя, но и других.

Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Люди обманывают сами себя. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение.
Александр Гинцбург
директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

Между тем в соцсетях до сих пор процветает множество сообществ, где антипрививочники агрессивно пропагандируют отказ от вакцинации. Одни заявляют, что людей якобы поголовно "чипируют" во время инъекции, другие сомневаются в эффективности препаратов. Не останавливает их и то, что зачастую соцсети предупреждают пользователей перед вступлением в подобные группы о необходимости ознакомиться с официальной информацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В свою очередь, россияне, которые привились, обвиняют в рекордном росте заболеваемости тех, кто отказывается от процедуры. Пользователи предлагают все новые и более креативные методы борьбы с антипрививочниками. Звучат призывы, начиная от введения принудительной вакцинации, блокировки аккаунтов несознательных граждан и заканчивая лишением их права на бесплатную медицину.

Виноваты антипрививочники?

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что непривитые граждане действительно создают проблемы для системы здравоохранения. Они чаще других попадают в реанимацию в тяжелом состоянии, пояснил врач.

Болеющим в крайне тяжелой форме требуются госпитализация, реанимация, кислород и дорогостоящее лечение. Летальность у таких пациентов достаточно высокая. Как раз непривитые требуют такого лечения. Они на себя оттягивают весь ресурс здравоохранения.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

Вместе с тем иммунолог добавил, что, несмотря на масштабную вакцинацию, в России до сих пор нет достаточного коллективного иммунитета. И это тоже влияет не лучшим образом на эпидемиологическую ситуацию.

"Кампания по вакцинации растянулась на длинный срок. У тех людей, которые вакцинировались в начале 2021 года, уже начинает ослабевать иммунитет, и им нужна ревакцинация. Поэтому коллективного иммунитета нет ни за счет переболевших, ни за счет вакцинировавшихся", – заключил он.

Заблокировать всех?

Руководитель юридической фирмы "Интернет и право" Антон Серго в разговоре с Москвой 24 заявил, что если в России начнут поголовно блокировать всех антипрививочников, то это будет означать появление цензуры. "Часто, когда начинают с чем-то бороться, получается, что скатываются в крайности", – пояснил он.

В этом вопросе нужно сохранять баланс, никого не притесняя, полагает эксперт. Тем не менее если какая-то из сторон начинает призывать к насилию, то в этом случае необходимо принимать меры. В частности, у владельцев соцсетей есть возможность блокировать отдельные аккаунты или группы по жалобам других пользователей, продолжает юрист.

"На сегодняшний день наше законодательство сделало несколько шагов вперед в плане ответственности, в том числе и административной и уголовной, за дестабилизацию ситуации в отношении тематики коронавируса", – говорит эксперт.

Другое дело, что соцсети не имеют возможности сами отслеживать все такие сообщения и группы, а по жалобам пользователей это более вероятно.
Антон Серго
руководитель юридической фирмы "Интернет и право"

По словам специалиста, призывы к насилию по отношению к определенной группе лиц, например к медикам, привившимся россиянам или, наоборот, антипрививочникам, вне закона, поэтому блокировка такого контента разумна и оправдана.

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Федотов Анатолий

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