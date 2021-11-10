В Минздраве РФ опровергли идею уголовно наказывать врачей-антипрививочников

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов опроверг сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что министр здравоохранения Михаил Мурашко якобы предложил ввести уголовное наказание для врачей-антипрививочников. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Кузнецова, глава Минздрава, говоря о некорректном поведении некоторых медиков, подчеркнул, что такое поведение ставит под угрозу жизни и здоровье россиян.
"При этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами", – подчеркнул Кузнецов.
Мурашко, выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, заявил, что врачи заражаются и умирают от COVID-19 наряду с остальными гражданами и не должны быть противниками вакцинации. Он выразил мнение, что такое поведение медицинских работников некорректно.
Ранее Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса. По мнению Жириновского, также необходимо отозвать врачей-пенсионеров и выделить для заболевших койки в санаториях, пансионатах и недорогих гостиницах.
В России за неделю завели более 10 уголовных дел из-за подделки документов о вакцинации
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