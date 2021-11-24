В Кремле положительно оценили письмо врачей к противникам вакцинации

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Обращение врачей к противникам вакцинации от коронавируса является полезной инициативой, способной повлиять на мнение этих людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Кремле позитивно оценили идею врачей предложить антипрививочникам посетить "красные" зоны больниц.

"Их не так много, но все равно такая прослойка людей есть. И хотя бы можно надеяться, что непререкаемый авторитет тех людей, которые подписали обращение, поможет хотя бы кому-то из этих людей изменить свою точку зрения", – сказал Песков.

24 ноября врачи 11 российских больниц подписали открытое письмо, в котором предложили противникам вакцинации от коронавируса лично посетить "красные" зоны лечебных учреждений. Письмо адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям, среди которых ряд политиков и общественных деятелей.

В частности, авторы письма обратились к лидерам КПРФ и "Справедливой России" Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе.

Данную инициативу поддержал зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов. Он отметил, что публичные личности, к которым обратились врачи, пользуются большим авторитетом. Именно поэтому важно их переубедить.