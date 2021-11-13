Мясников призвать "не слушать идиотов" перед вакцинацией от COVID-19

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Бояться прививаться от коронавируса нелогично, заявил врач и телеведущей Александр Мясников в интервью "Вечерней Москве".

Он сравнил вакцинацию от COVID-19 с использованием ремня безопасности в машине. Мясников добавил, что в автомобиле никто не боится пристегиваться.

"У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков", – подчеркнул Мясников.

За последние сутки в России подтвердили 39 256 новых случаев коронавируса. В 3 688 (9,4%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 9 031 851 случаев коронавирусной инфекции.

На Москву пришлось 4 185 случаев, на Санкт-Петербург – 3 273, на Московскую область – 2 891, на Самарскую область – 1 790, на Республику Крым – 837, на Нижегородскую область – 788, на Воронежскую область – 765, на Свердловскую область – 724.

