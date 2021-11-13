В России выявили 39 256 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 39 256 новых случаев коронавируса. В 3 688 (9,4%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 4 185 случаев, на Санкт-Петербург – 3 273, на Московскую область – 2 891, на Самарскую область – 1 790, на Республику Крым – 837, на Нижегородскую область – 788, на Воронежскую область – 765, на Свердловскую область – 724.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 9 031 851 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший прирост наблюдается в Калмыкии, Москве, Камчатском крае и Республике Тыва.

За последние сутки в стране подтверждена 1 241 смерть, за весь период пандемии умерли 254 167 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 33 802 человека, за все время – 7 754 765.

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила, что для завершения пандемии коронавируса необходимо достичь достаточного уровня иммунитета, за короткий срок вакцинировать наибольшее количество людей.

До этого иммунолог Николай Крючков заявлял, что в мире ситуация с пандемией COVID-19 может стабилизироваться к 2024 году, однако в России, по его мнению, это произойдет раньше.