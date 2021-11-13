Введение QR-кодов может предотвратить появление значимых штаммов COVID-19 – Гинцбург

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Введение в России QR-кодов в общественных местах и на транспорте может предотвратить появление значимых мутаций коронавируса, считает глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ученого, благодаря таким мерам непривитые люди не будут передавать возбудители болезни.

"Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны, дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, <...> не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19", – сказал он.

Введение обязательных QR-кодов на транспорте и в общественных местах положительно скажется на уровне вакцинации населения России. Об этом Гинцбург заявил ранее.

Соответствующие законопроекты в пятницу, 12 ноября, правительство внесло в Госдуму. Предполагается, что новые ограничения вступят в силу с 1 февраля 2022 года: после этой даты попасть в общественные места и на массовые мероприятия смогут только граждане, имеющие медотвод или QR-код, подтверждающий, что человек переболел COVID-19 или имеет прививку против него.