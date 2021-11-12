В Госдуме определят дату рассмотрения проектов об использовании QR-кодов 15 ноября

Решение о дате рассмотрения законопроектов об использовании QR-кодов будет принято на совете Госдумы в понедельник, 15 ноября. Об этом сообщил зампред нижней палаты парламента Сергей Неверов, передает РИА Новости.
"У нас совет Государственной Думы будет в понедельник, естественно на совете эта тема будет обсуждаться, я в этом даже не сомневаюсь и будет принято решение, когда поставить в повестку данный законопроект", – сказал он.
Проекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в России правительство внесло в Госдуму в пятницу, 12 ноября. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года,
Согласно документам, граждане смогут пребывать в местах проведения массовых мероприятий, культурных учреждениях, объектах общественного питания и розничной торговли, а также совершать междугородные и международные поездки на железнодорожном и авиатранспорте только при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, и медотвода от вакцинации.
До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Для посещения аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
Россиянам рассказали о QR-кодах на транспорте
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