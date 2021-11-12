Переходный период при введении QR-кодов продлится в РФ до 1 февраля

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При введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте в России будет установлен переходный период. Об этом в ходе брифинга сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период. В полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года", – отметила она.

В пятницу правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Предполагается, что после 1 февраля 2022 года попасть в общественные места и на массовые мероприятия смогут только граждане, имеющие медотвод или QR-код, подтверждающий, что человек переболел COVID-19 или имеет прививку против него.

