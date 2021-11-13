Эксперты считают, что введение QR-кодов не создаст серьезных затруднений для пассажиров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Введение QR-кодов в самолетах и поездах не создаст серьезных сложностей для пассажиров, считают эксперты, опрошенные ТАСС.
Как заявил исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, зачастую именно авиационный и железнодорожный транспорт содействуют распространению коронавируса между регионами и странами.
"Поэтому, если своевременно выявить пассажира, который, например, еще не имеет симптомов, но у которого тестирование методом ПЦР уже выявило инфекцию, это поможет снизить заболеваемость и разорвать многие цепочки распространения болезни", – сказал он.
По его словам, не вызывает сомнений, что в кратчайшие сроки отечественные разработчики смогут интегрировать системы бронирования авиакомпаний с порталом госуслуг.
"Но когда речь идет об иностранных системах бронирования, разработка и тестирование линков может занять длительное время", – полагает Пантелеев.
Введение QR-кодов является вынужденной мерой. Об этом, в свою очередь, заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Он подчеркнул, что подобный механизм используют и за рубежом.
"Для пассажира QR-код это уже действительно понятный механизм, который не вызывает особых затруднений, ни по скорости получения ПЦР, ни по механизму предъявления", – отметил он.
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков считает, что с введением QR-кодов скорость прохождения пассажиров в аэропортах не упадет, поскольку там везде есть стойки регистрации, где проверяют паспорт.
Проверка QR-кода наряду с паспортом не займет очень много времени, добавил он, отметив, что реализовать проверку кодов на железнодорожных вокзалах будет сложнее.
"В поездах это займет много времени, потому что и так при посадке проверяют паспорт, а тут проводник должен проверить паспорт, другой рукой взять QR-код, третьей рукой взять сканер, и все это проверить под дождем, под снегом перед входом в вагон. При этом на многих станциях поезда стоят 1-2 минуты", – сказал эксперт.
Он также подчеркнул, что на многих дальних станциях нет покрытия мобильной связью, по этой причине сканеры могут не связаться с базой данных и проводник не сможет узнать, действителен ли предъявляемый пассажиром QR-код.
Проект об использовании QR-кодов на некоторых видах транспорта в России правительство внесло в Госдуму в пятницу, 12 ноября. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года,
Согласно документу, граждане смогут совершать междугородные и международные поездки на железнодорожном и авиатранспорте только при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, и медотвода от вакцинации.
До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Решение о дате рассмотрения законопроектов об использовании QR-кодов будет принято на совете Госдумы в понедельник, 15 ноября.
Россиянам рассказали о QR-кодах на транспорте
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