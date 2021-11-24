В Госдуме поддержали обращение врачей к противникам вакцинации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Обращение больниц к противникам вакцинации от коронавируса является важной и своевременной инициативой, которая может помочь изменить их мнение, заявил зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Поддерживаю гражданскую позицию врачей, их инициативу. Огромное количество способов уговорить антиваксеров было предпринято. Но доктора, как никто другой, знают болезнь и ее последствия", – сказал он.
Леонов отметил, что публичные личности, к которым обратились врачи, пользуются большим авторитетом, существенно влияя на мнение людей. Именно поэтому важно их переубедить, однако, по мнению депутата, адресаты обращения вряд ли согласятся посетить больницы.
"Не думаю, что кто-то из адресатов решится пойти в клиники: одно дело высказывать свою позицию, другое – видеть смерть и страдания. Думаю, если бы они пошли, 80% поменяли бы позицию", – заключил Леонов.
Ранее врачи 11 российских больниц подписали открытое письмо, в котором предложили противникам вакцинации от коронавируса лично посетить "красные зоны" лечебных учреждений. Письмо адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям, среди которых ряд политиков и общественных деятелей.
В частности, авторы письма обратились к лидерам КПРФ и "Справедливой России" Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе.
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