В СК и прокуратуру поступили данные о 37 антипрививочниках в РФ – СМИ

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Региональные подразделения Росздравнадзора отправили в прокуратуру и Следственный комитет данные о 37 антипрививочниках, живущих в России. Об этом сообщает газета "Известия".
Как утверждает издание, антиваксерам может грозить уголовная ответственность.
Больше всего антипрививочников выявили в Карелии – 18 человек. При этом восемь антиваксеров нашли в Ростовской области, пять – в Вологодской области, а еще двоих – в Смоленской области.
Кроме того, по одному противнику вакцинации проживало в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области.
В Росздравнадзоре заявили, что антипрививочники были выявлены посредством мониторинга СМИ, социальных сетей и мессенджеров. Там добавили, что указанным противникам вакцинации грозит уголовная ответственность по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ.
"Больше всего ведомство интересуют медработники, "активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции", – отметили в ведомстве.
Ранее в Ленинградской области предложили ограничить медицинские льготы для антипрививочников. С соответствующей инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.
До этого лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал лишать дипломов врачей, отвергающих вакцинацию от COVID-19. По его словам, в царское время врачи жертвовали собой ради спасения других людей от инфекции.
Минздрав предложил привлекать врачей-антипрививочников к уголовной ответственности
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