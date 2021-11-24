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Общество

08:03

В СК и прокуратуру поступили данные о 37 антипрививочниках в РФ – СМИ

медицина общество

Фото: depositphotos/Lfrancuzova.yandex.ru

Региональные подразделения Росздравнадзора отправили в прокуратуру и Следственный комитет данные о 37 антипрививочниках, живущих в России. Об этом сообщает газета "Известия".

Как утверждает издание, антиваксерам может грозить уголовная ответственность.

Больше всего антипрививочников выявили в Карелии – 18 человек. При этом восемь антиваксеров нашли в Ростовской области, пять – в Вологодской области, а еще двоих – в Смоленской области.

Кроме того, по одному противнику вакцинации проживало в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области.

В Росздравнадзоре заявили, что антипрививочники были выявлены посредством мониторинга СМИ, социальных сетей и мессенджеров. Там добавили, что указанным противникам вакцинации грозит уголовная ответственность по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ.

"Больше всего ведомство интересуют медработники, "активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции", – отметили в ведомстве.

Ранее в Ленинградской области предложили ограничить медицинские льготы для антипрививочников. С соответствующей инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

До этого лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал лишать дипломов врачей, отвергающих вакцинацию от COVID-19. По его словам, в царское время врачи жертвовали собой ради спасения других людей от инфекции.

Минздрав предложил привлекать врачей-антипрививочников к уголовной ответственности

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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