В Ленинградской области предложили ограничить медицинские льготы для антипрививочников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ограничить действие медицинских льгот для граждан, которые сознательно отказались сделать прививку против COVID-19. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сообщает РИА Новости.

"Другими словами, предлагается создать условия, в которых упорствующие отрицатели вакцин, несмотря на их "доводы", будут вынуждены подчиниться мнению просвещенного большинства и тем самым будут способствовать победе над пандемией", – говорится в письме.

Петров подчеркнул, что в последнее время наблюдаются случаи необоснованного отказа россиян от вакцинации.

"Стоит отметить, что все институты и гражданские объединения нашей страны сходятся в едином мнении о необходимости соблюдения санитарных мер и важности вакцинации в борьбе с пандемией", – добавил автор инициативы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недостижение коллективного иммунитета к коронавирусу может привести к введению новых ограничений. Представитель Кремля уточнил, что решения о введении конкретных мер будут приниматься властями регионов в зависимости от целесообразности и эпидемиологической обстановки.

