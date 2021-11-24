Врачи 11 российских больниц пригласили противников вакцинации посетить "красные" зоны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врачи 11 российских больниц подписали открытое письмо, в котором предложили противникам вакцинации от коронавируса лично посетить "красные" зоны лечебных учреждений. Об этом пишет ТАСС.
Письмо адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям, среди которых ряд политиков и общественных деятелей. В частности, авторы письма обратились к лидерам КПРФ и "Справедливой России" Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе.
"Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным" зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц", – заявляется в письме.
Авторы считают, что после посещения отделений перечисленные политики и общественные деятели поменяют свое отношение к вакцинации. В свою очередь, это поможет избежать еще большего количества смертей обычных людей.
Уточняется, что письмо подписали главврачи московских больниц № 40, № 52, № 15 и № 67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, а также главврач Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Кроме того, подписи под текстом поставили заведующие отделением реанимации для больных коронавирусом Городской больницы № 40 Санкт-Петербурга, инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы имени Середавина, инфекционным отделением № 2 Краевой клинической больницы № 1 имени Очаповского в Краснодаре, заместитель главврача Инфекционной больницы № 2 в Сочи, заместитель главврача Окружной клинической больницы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и заведующий отделением реанимации Коми республиканской клинической больницы.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что бояться вакцинации от коронавируса нелогично. По его словам, в этом вопросе нужно "включить мозг" и "не слушать идиотов и провокаторов".
До этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что государство провалило кампанию по информированию граждан о необходимости вакцинации от коронавируса. По его словам, у граждан нет доверия к вакцинам, а информирование населения об особенностях течения COVID-19 и действии прививки осуществляется недостаточно эффективно.
Людям необходимо приводить конкретные доводы в пользу вакцинации, а не заставлять их верить на слово, заключил депутат.
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