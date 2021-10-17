Депутат Толстой заявил о провале информационной кампании по вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Государство провалило кампанию по информированию граждан о необходимости вакцинации от коронавируса, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Считаю, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении: подход "мы сказали, а вы делайте" не работает", – сказал он в эфире канала НТВ.

По мнению Толстого, у граждан нет доверия к вакцинам, а информирование населения об особенностях течения заболевания и действии прививки осуществляется недостаточно эффективно.

"Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово",– добавил парламентарий.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что российским врачам необходимо усилить разъяснительную работу о коронавирусе среди населения в связи с ростом числа заболевших.

Он подчеркнул, что поддерживает оперативную связь с коллегами со всей России. В инфекционных моногоспиталях в настоящее время лечение проходит много пациентов. Проценко выразил мнение, что это связано с низким уровнем вакцинации.