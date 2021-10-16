92% процента депутатов Госдумы защищены от коронавируса – Володин

Фото: предоставлены пресс-службой Госдумы

Количество депутатов Госдумы, которые вакцинировались против COVID-19 или переболели им и имеют антитела, составляет 92%. Об этом в интервью РИА Новости заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Мы обсуждали этот вопрос. Учитывая, что на сегодняшний день 92% депутатов либо вакцинированы, либо переболели и у них есть антитела – высокие показатели", – сказал он, отвечая на вопрос об уровне вакцинации среди парламентариев.

Володин также добавил, что по количеству привитых депутатов лидируют фракции "Единая Россия" и ЛДПР: лишь 5% их представителей не прошли вакцинацию. У "Справедливой России – За правду" вакцинировались 90% депутатов, а у КПРФ – 82%. Меньше всего этот показатель у партии "Новые люди", где привиться осталось 30% членам фракции.

Председатель палаты также напомнил, что сам привился уже в четвертый раз и выразил надежду на то, что его примеру последуют и остальные парламентарии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о ревакцинации Владимира Путина. По его словам, у главы государства сохраняются высокие титры антител, поэтому повторную прививку он сделает сразу же, как поступит соответствующая рекомендация его врачей.

