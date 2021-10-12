Жириновский рассказал о "страшной болезни" у 23 депутатов

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Во время первого заседания Госдумы VIII созыва лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил об отсутствии 23 депутатов из-за "страшной болезни". Об этом пишет РИА Новости.

"Вот смотрите – 23 отсутствуют. Вы думаете, они отсутствуют? Нет. Они все они больны этой страшной болезнью!" – пояснил он.

По словам Жириновского, 11 депутатов Госдумы заболели COVID-19, а пятеро депутатов Думы седьмого созыва умерли.

Ранее в Московской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников торговли, транспорта, общепита, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по Подмосковью Ольга Микаилова.