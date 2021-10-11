В Татарстане ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Власти Татарстана с 11 октября ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по республике.
Требование об обязательной вакцинации затронет лиц старше 60 лет, работников в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания населения, транспорта, культуры, физкультуры и спорта, торговли, общественного питания и других.
Ранее обязательную вакцинацию для работников промышленных предприятий ввели в Нижегородской области. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача региона Натальи Кучеренко, необходимо привить от коронавируса не менее 80% сотрудников.
Кроме того, обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан вводится в Приморье. Там отмечается напряженная обстановка из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19.
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