В Татарстане ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Татарстана с 11 октября ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

Требование об обязательной вакцинации затронет лиц старше 60 лет, работников в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания населения, транспорта, культуры, физкультуры и спорта, торговли, общественного питания и других.

Ранее обязательную вакцинацию для работников промышленных предприятий ввели в Нижегородской области. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача региона Натальи Кучеренко, необходимо привить от коронавируса не менее 80% сотрудников.

Кроме того, обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан вводится в Приморье. Там отмечается напряженная обстановка из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19.

