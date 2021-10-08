Челябинская область вводит обязательную вакцинацию от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 11 октября в Челябинской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан старше 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве уточнили, что ситуация по заболеваемости COVID-19 в регионе расценивается как неблагополучная. В сентябре по сравнению с августом текущего года отмечен рост заболеваемости на 30,8%.

"Проведение прививок необходимо обеспечить гражданам старше 18 лет, работающим или оказывающим услуги населению в организациях образования всех форм собственности, в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, в сфере обслуживания населения", – говорится в постановлении главного санитарного врача области Анатолия Семенова.

Сделать прививки также должны работники МФЦ, почтовой связи, организаций, оказывающих гостиничные услуги, театров, библиотек, кинотеатров и детских досуговых игровых комнат.

Государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления тоже должны пройти вакцинацию.

Ранее обязательную вакцинацию для работников промышленных предприятий ввели в Нижегородской области. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача региона Натальи Кучеренко, необходимо привить от коронавируса не менее 80% сотрудников.