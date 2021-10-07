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Общество

12:57

Песков заявил, что в РФ не будут вводить федеральные меры для стимулирования вакцинации

власть общество

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вводить меры по стимулированию вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не планируют. Об этом сообщает ТАСС.

"На федеральном уровне – нет", – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее академик-секретарь отделения медицинских наук Российской академии наук Владимир Стародубов заявил, что прививку от коронавируса нужно включить в национальный календарь и сделать обязательной.

Чем раньше будет выполнен переход к обязательной вакцинации, тем быстрее, по мнению Стародубова, удастся победить пандемию коронавируса. Он обратил внимание на то, что сейчас в стране привиты около 30% населения. Причиной невысоких темпов академик назвал низкий эффект от пропаганды вакцинирования.

Ревакцинацию от COVID-19 прошли 1,8 млн россиян

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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