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Москва 24

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Общество

12:04

В Москве выявили 5 404 новых случая коронавируса

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки выявили 5 404 новых случая коронавирусной инфекции. За это время госпитализированы 1 218 человек, на ИВЛ находятся 450, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

"В городе выздоровели еще 2 347 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 505 180", – говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в Москве скончались 69 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходима вакцинация. Пройти ее можно в одном из центров на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

За последние сутки в России подтвердили 27 550 новых случаев коронавируса. При этом в 2 519 (9,1%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 7 690 110 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Бурятии и Калмыкии.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России принудительной вакцинации от COVID-19 нет и быть не может.

По ее мнению, в данной ситуации должно быть только добровольное решение большинства населения, а также понимание, что это единственный способ предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации.

Ревакцинацию от COVID-19 прошли 1,8 млн россиян

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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