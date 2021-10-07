В России выявили 27 550 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За последние сутки в России подтвердили 27 550 новых случаев коронавируса. При этом в 2 519 (9,1%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве подтвердили 5 404 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 2 418, в Московской области – 1 454, в Самарской области – 644, в Нижегородской области – 621, в Воронежской области – 604, в Башкирии – 578, в Свердловской области – 539, в Пермском крае – 527.

Всего в РФ зарегистрировано 7 690 110 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Бурятии и Калмыкии.

За последние сутки от последствий COVID-19 умерли 924 человека. Больше всего смертей зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Всего с начала пандемии скончались 213 549 человек.

При этом за сутки выписали 20 330 человек. Всего коронавирусом в РФ переболели 6 799 230 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала организовать в регионах России систему наблюдения за гражданами, которые находятся на самоизоляции. Она напомнила, что сидящему на самоизоляции нельзя контактировать ни с кем, кроме тех, с кем он вместе живет.